Губернатор Волгоградской области сделал прививку





Сегодня Андрей Бочаров сделал прививку от гриппа и заявил, что до конца текущего года должны быть выработана программа дальнейшего развития областной клинической больницы №1, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы губернатора Волгоградской области, в ходе рабочей поездки глава региона проинспектировал ход работ по ремонту корпусов больницы, осмотрел новое высокотехнологичное оборудование и на личном примере показал важность участия в прививочной кампании.

По данным областной администрации, только в 2019-2020 годах в обновление материально-технической базы областной больницы, где 40 коек в корпусе № 9 перепрофилированы для лечения жителей с СOVID-19, было инвестировано свыше 480 миллионов рублей. Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией приобретены специальные мониторы состояния пациента и аппараты ИВЛ.





«Это одно из самых мощных медучреждений региона, за десятилетия здесь накопилось много проблем, которые надо решать в плановом порядке. К концу года и хирургический корпус, и приемное отделение будут готовы в полном объеме. Не вижу проблем, чтобы сдать объект в установленные сроки», - отметил Андрей Бочаров.



