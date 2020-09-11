Губернатор Волгоградской области сделал прививку

Общество 11.09.2020 15:16
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11.09.2020 15:16
Сегодня Андрей Бочаров сделал прививку от гриппа и заявил, что до конца текущего года должны быть выработана программа дальнейшего развития областной клинической больницы №1, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы губернатора Волгоградской области, в ходе рабочей поездки глава региона проинспектировал ход работ по ремонту корпусов больницы, осмотрел новое высокотехнологичное оборудование и на личном примере показал важность участия в прививочной кампании.
По данным областной администрации, только в 2019-2020 годах в обновление материально-технической базы областной больницы, где 40 коек в корпусе № 9 перепрофилированы для лечения жителей с СOVID-19, было инвестировано свыше 480 миллионов рублей. Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией приобретены специальные мониторы состояния пациента и аппараты ИВЛ.
«Это одно из самых мощных медучреждений региона, за десятилетия здесь накопилось много проблем, которые надо решать в плановом порядке. К концу года и хирургический корпус, и приемное отделение будут готовы в полном объеме. Не вижу проблем, чтобы сдать объект в установленные сроки», - отметил Андрей Бочаров.
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