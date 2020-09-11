В Волгоградской области коронавирус продолжает забирать жизни

Общество 11.09.2020 11:44
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11.09.2020 11:44
В Волгоградской области еще один человек скончался от коронавируса. Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 96 новых случаев заболевания инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. В Волгоградской области уже 122 человека умерли от COVID-19.
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