Исполнить немедленно: волгоградский облздрав обязали раскошелиться





Обеспечить 8-летнего ребенка-инвалида дорогостоящим лекарством, не зарегистрированным на территории РФ, суд обязал региональный комитет здравоохранения. Судебное решение обращено к немедленному исполнению.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Советского района обратилась в судебные органы после проверки по обращению матери девочки.

«Как следует из материалов надзорной проверки, ребенок с рождения состоит на диспансерном учете в детской поликлинике в связи с наличием тяжелого заболевания.

После прохождения комплексного лечения консилиумом специалистов принято решение о необходимости применения для лечения девочки лекарственного препарата, не зарегистрированного на территории Российской Федерации.

Иммунотерапия у пациентов с рецидивным течением заболевания как у этого ребенка не входит в программы обязательного медицинского страхования. Назначение препарата в данном случае обосновано индивидуальными особенностями течения рецидива заболевания.

Самостоятельно приобрести препарат родители девочки не в состоянии, поскольку стоимость необходимого курса лечения превышает 5,5 миллионов рублей. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения взято прокуратурой на особый контроль», - отметили в надзорном органе».



