Исполнить немедленно: волгоградский облздрав обязали раскошелиться

Общество 10.09.2020 15:38
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10.09.2020 15:38
Обеспечить 8-летнего ребенка-инвалида дорогостоящим лекарством, не зарегистрированным на территории РФ, суд обязал региональный комитет здравоохранения. Судебное решение обращено к немедленному исполнению.
Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Советского района обратилась в судебные органы после проверки по обращению матери девочки.
«Как следует из материалов надзорной проверки, ребенок с рождения состоит на диспансерном учете в детской поликлинике в связи с наличием тяжелого заболевания.
После прохождения комплексного лечения консилиумом специалистов принято решение о необходимости применения для лечения девочки лекарственного препарата, не зарегистрированного на территории Российской Федерации.
Иммунотерапия у пациентов с рецидивным течением заболевания как у этого ребенка не входит в программы обязательного медицинского страхования. Назначение препарата в данном случае обосновано индивидуальными особенностями течения рецидива заболевания.
Самостоятельно приобрести препарат родители девочки не в состоянии, поскольку стоимость необходимого курса лечения превышает 5,5 миллионов рублей. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения взято прокуратурой на особый контроль», - отметили в надзорном органе».
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