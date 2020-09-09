В Волгоградской области мужчина и женщина не дожили до 60 лет из-за коронавируса





В оперативном штабе РФ подтвердили смерть еще двух человек от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, 56-летняя жительница Волгограда была выявлена по контакту с ранее заразившимся инфекцией. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в клиническую больницу №12 с двусторонней пневмонией. У умершей, пояснили в штабе, имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.

Не пережил коронавируса и 59-летний житель Среднеахтубинского района. Мужчина вызвал скорую помощь, почувствовав первые признаки недомогания, и был госпитализирован сначала в Среднеахтубинскую ЦРБ, а затем после проведенных исследований был переведен в городскую клиническую больницу №3 Волжского. У мужчины также имелись проблемы с сердцем. Напомним, от коронавируса в Волгоградской области скончались уже 120 человек.

Всего за прошедшие сутки больше всего новых больных было выявлено в Волгограде – 60 человек. В Городищенском и Среднеахтубинском добавились еще по 8 человек. По три новых больных – в Волжском, в Иловлинском и в Котельниковском. Всего по одному заболевшему выявили в Калачевском, Киквидзенском, Палласовском и Серафимовичском районах.



