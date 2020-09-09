Двойной удар: суд Волгограда принял новый иск против перевода времени





Удвоилось количество обратившихся в суд жителей Волгоградской области по теме перевода стрелок часов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Центрального районного суда, к производству принято второе по счету коллективное административное заявление к Волгоградской областной думе. По сведениям информагентства, инициаторами разбирательства стали 25 жителей Волжского. Первое заседание состоится 21 сентября.

На эту же дату в Центральном суде назначено рассмотрение аналогичного иска, который инициировали активисты в количестве 21 человек.

Примечательно, что в списке истцов из Волжского оказался некий Роман Васильевич Паршин - тезка брата экс-секретаря Сталинградского обкома КПРФ, бывшего депутата Госдумы Николая Паршина, который находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве.

Авторы обоих заявлений в суд требуют признать противоречащим федеральному законодательству постановление областной думы о внесении в Госдуму РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени».

Документ был принят регпарламентом 20 августа. Депутаты намерены вернуть Волгоградской области московское время, от которого регион отказался 28 октября 2018 года по итогам референдума, состоявшегося в марте того же года. За перевод стрелок часов тогда выступили 58,8% участников голосования или свыше 687 тысяч жителей региона. По итогам опроса, проведенного с 25 июня по 1 июля текущего года, в ходе которого не вели письменный учет участников и не спрашивали их паспорта, за московское время высказались 65,7% респондентов или 890 тысяч человек. На основании протокола последнего голосования депутаты облдумы инициировали очередную процедуру перевода стрелок часов.

Кроме подачи исков в суд, сторонники волгоградского времени в настоящее время продолжают кампанию массовых обращений в Госдуму, в администрацию президента, в местные и российские органы власти и прокуратуру с просьбой отменить незаконное решение депутатов областной думы. Персональные послания с выражением несогласия действиями облдумы направляются и всем депутатам регпарламента.



