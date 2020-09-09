







Один из известных игроков волгоградского "Ротора" Мухаммад Султонов, которого обожали болельщики сине-голубых, трудоустраивается в другой российский клуб, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Чемпионат.com

По данным издания, теперь уже бывший нападающий "Ротора" Мухаммад Султонов подпишет контракт с "Нижним Новгородом". Из волгоградского клуба Султонов ушел мирно. Как сообщил накануне СК "Ротор" на официальном сайте, трудовое соглашение с Султоновым, который играл за волгоградскую команду с 2017 года, расторгнуто досрочно по взаимному соглашению сторон. За три года в "Роторе" полузащитник сыграл 82 матча и забил 19 голов. По итогам прошлого сезона ФНЛ Султонов завоевал право выхода в Тинькофф РПЛ и стал лучшим бомбардиром сине-голубых, забив 9 мячей.





Новый сезон уже в Российской Премьер-Лиге оказался для полузащитника переломным. Волгоградский "Ротор" стал активно набирать новых игроков, а Султонова без объяснения причин отстранили от тренировочного процесса и перевели в резерв. Как сообщает Чемпионат.com, 27-летний нападающий в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги вышел на поле пять раз, не отметившись результативными действиями.

Из основного состава "Ротора" также вывели защитника Антона Пискунова. Главный тренер клуба Александр Хацкевич заявил, что эти игроки "не тянут" в РПЛ. По мнению белорусского специалиста, то, что было хорошо вчера, сегодня уже не подходит.









Отметим, что Мухаммад Султонов запомнился волгоградским болельщикам не только своими голами, но и человечными поступками. Так, в декабре 2019 года соцсети и спортивные информагентства растиражировали фотографию, сделанную перед началом матча с "Текстильщиком" на "Волгоград Арене". На фото Султонов прикрывает своей футболкой маленькую девочку от дождя.

"Ротор #Волгоград принимал очередного соперника под проливным дождем. Футболистов на поле, как это всегда бывает, выводили дети. Полузащитник Мухаммад Султонов вот так защитил ребенка от дождя. Кайф!", - написал тогда известный журналист Юрий Дудь на своей страничке в Instagram.





Напомним, что по итогам шести сыгранных в первенстве РПЛ матчей волгоградский "Ротор" находится на последнем, 16-ом месте с двумя очками.