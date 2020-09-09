Второй этап строительства обхода Волгограда завершат через 4 года





Одобрена проектно-сметная документация на строительство северо-западного участка объездной дороги на территории Городищенского района Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в Главгосэкпертизе России, речь идет о втором этапе строительства обхода Волгограда, который включает в себя северо-западный участок от дороги Р-22 «Каспий» до пересечения с автодорогой федерального значения А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. Работы пройдут на протяжении 24906,78 м.





Планируется возвести три развязки – в начале и конце участка в узлах подключения к федеральным трассам, а также на пересечении с второстепенной дорогой «М-6» «Каспий» - Качалинская-Вертячий-Гумрак. В местах, где участок пересечет железную дорогу и Городищенский оросительный канал, построят путепровод и мост.

Также проектной документацией предусмотрено переустройство четырех магистральных газопроводов, устройство четырех площадок для стоянки автомобилей на 50 и 100 автотранспортных средств каждая, прокладка новых водопропускных труб, установка дорожных знаков, ограждения, направляющих устройств и других технических средств организации дорожного движения.

Кроме того, в состав проектной документации входит строительство нового четырехэтажного административного здания центра управления ФКУ Упрдор Москва – Волгоград. Работы пройдут в Дзержинском районе Волгограда.

Завершение и ввод второго этапа объездной дороги в эксплуатацию запланированы на 2024 год. Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства».





Всего строительство обхода Волгограда, который переключит на себя движение транзитных грузопотоков с федеральных трасс, включает в себя три этапа.



