В Волгоградской области «пожинают плоды» остановки оказания плановой медпомощи

Общество 08.09.2020 19:07
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08.09.2020 19:07
Смертность населения увеличилась не из-за эпидемии коронавируса, а за счет хронических основных неинфекционных заболеваний, которые были и есть у населения. Этот факт, сообщает ИА «Высота 102», подтвердила на сегодняшнем брифинге Ольга Молчанова, главный внештатный специалист общей врачебной практики, главный врач ГУЗ «Поликлиника №4». Она напомнила, что на уровне правительства и в регионах было принято решение о приостановке оказания плановой медицинской помощи населению из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. В таком режиме регионы прожили пять месяцев. И результаты дали о себе знать в виде печальной статистики. Для срочного исправления ситуации в сфере здравоохранения принимается ряд мер. В частности, возрождается национальный календарь прививок. Так, в регионе уже проходит вакцинация от гриппа – за неделю привились около 112 тысяч человек. Кроме того, с 7 сентября в Волгоградской области возобновлены плановые медицинские осмотры – диспансеризация населения. Пока профилактическое обследование будут проходить жители молодого и среднего возраста, а пенсионеров старше 65 лет пригласят в поликлиники позднее, возможно, к концу года. Ольга Молчанова при этом заверила, что жителям региона, которым предстоит пройти диспансеризацию, не стоит опасаться «подхватить заразу» в поликлиниках. В медучреждениях, по ее словам, приняты меры для разделения потоков здоровых и больных пациентов, а с теми, кто придет на плановый медицинский осмотр, будут работать те медики, кто не задействован в оказании помощи пациентам с соматическими и другими заболеваниями.
Ранее в Росстате сообщили, что количество умерших жителей в Волгоградской области увеличилось в этом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за январь-июль этого года из жизни ушли 20463 человека, тогда как в январе-июле 2019 года это количество составляло 19627 человек. Рост смертности составил 4,3%. Особенно часто на трудности получения плановой медицинской помощи жаловались волгоградцы в июне-июле этого года, когда нередко было невозможно попасть в поликлинику по месту жительства. Люди возмущались, что остались один на один со своими болячками, которые, действительно, никуда не делись в эпоху коронавируса.
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