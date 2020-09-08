Общество

В Волгоградской области «пожинают плоды» остановки оказания плановой медпомощи

Общество 08.09.2020 19:07
0
08.09.2020 19:07


Смертность населения увеличилась не из-за эпидемии коронавируса, а за счет хронических основных неинфекционных заболеваний, которые были и есть у населения. Этот факт, сообщает ИА «Высота 102», подтвердила на сегодняшнем брифинге Ольга Молчанова, главный внештатный специалист общей врачебной практики, главный врач ГУЗ «Поликлиника №4». Она напомнила, что на уровне правительства и в регионах было принято решение о приостановке оказания плановой медицинской помощи населению из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. В таком режиме регионы прожили пять месяцев. И результаты дали о себе знать в виде печальной статистики. Для срочного исправления ситуации в сфере здравоохранения принимается ряд мер. В частности, возрождается национальный календарь прививок. Так, в регионе уже проходит вакцинация от гриппа – за неделю привились около 112 тысяч человек. Кроме того, с 7 сентября в Волгоградской области возобновлены плановые медицинские осмотры – диспансеризация населения. Пока профилактическое обследование будут проходить жители молодого и среднего возраста, а пенсионеров старше 65 лет пригласят в поликлиники позднее, возможно, к концу года. Ольга Молчанова при этом заверила, что жителям региона, которым предстоит пройти диспансеризацию, не стоит опасаться «подхватить заразу» в поликлиниках. В медучреждениях, по ее словам, приняты меры для разделения потоков здоровых и больных пациентов, а с теми, кто придет на плановый медицинский осмотр, будут работать те медики, кто не задействован в оказании помощи пациентам с соматическими и другими заболеваниями. 
Ранее в Росстате сообщили, что количество умерших жителей в Волгоградской области увеличилось в этом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за январь-июль этого года из жизни ушли 20463 человека, тогда как в январе-июле 2019 года это количество составляло 19627 человек. Рост смертности составил 4,3%.  Особенно часто на трудности получения плановой медицинской помощи жаловались волгоградцы в июне-июле этого года, когда нередко было невозможно попасть в поликлинику по месту жительства. Люди возмущались, что остались один на один со своими болячками, которые, действительно, никуда не делись в эпоху коронавируса. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
08.09.2020 20:24
Общество 08.09.2020 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 17:20
Общество 08.09.2020 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 16:23
Общество 08.09.2020 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 16:07
Общество 08.09.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 15:30
Общество 08.09.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 14:39
Общество 08.09.2020 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 14:14
Общество 08.09.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 12:21
Общество 08.09.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 11:59
Общество 08.09.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 11:46
Общество 08.09.2020 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.09.2020 10:18
Общество 08.09.2020 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 10:09
Общество 08.09.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 06:34
Общество 08.09.2020 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2020 15:59
Общество 07.09.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.09.2020 14:41
Общество 07.09.2020 14:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:12
Из торгового центра в Волгограде эвакуировали 700 человекСмотреть фотографии
20:24
Волгоградская область докатилась до дефляцииСмотреть фотографии
19:07
В Волгоградской области «пожинают плоды» остановки оказания плановой медпомощиСмотреть фотографии
17:20
Особенная художница из Волгограда рисует, чтобы заработать на реабилитациюСмотреть фотографии
16:26
В Волжском при строительстве детсада по нацпроекту исчезли два миллиона рублейСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области коронавирус пошел в школуСмотреть фотографии
16:07
Тренер чемпионов честно рассказал, как руководитель волгоградского спорта убивает плаваниеСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде Сбербанк выдал первые образовательные кредиты с господдержкой по сниженной ставкеСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде задержан адвокат-наркоман из МосквыСмотреть фотографии
12:21
Росстат опубликовал итоги смертоносного июля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
Гоп-стоп по безналу: группа молодежи прямо на улице опустошала счета волгоградцевСмотреть фотографии
11:59
Ошибочка вышла: в Волгограде избирателей незаконно позвали на довыборы депутатаСмотреть фотографии
11:46
Напоминания о долге за электроэнергию получат более 130 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Дело экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области пьяный водитель на "семерке" сбил свою дочку и бросил ееСмотреть фотографии
08:13
«Волгоградоблэлектро»: 50-лет со дня основанияСмотреть фотографии
06:34
Полмиллиарда на «Победу»: в Волгограде ищут подрядчика для трансформации кинотеатра в театрСмотреть фотографии
19:55
В КСП оценили эффективность "поблажек" для инвесторов Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Оголенное дно ерика в Волго-Ахтубинской пойме удивило старожиловСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Немецкие врачи вывели Алексея Навального из комыСмотреть фотографии
16:12
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницыСмотреть фотографии
15:59
РУСАЛ выделит более 5 млн рублей на закупку рециркуляторов в образовательные учреждения Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
15:50
Прокуратура пресекла в пандемию битву за волгоградский песокСмотреть фотографии
15:18
Экс-мэру Волжского Марине Афанасьевой грозит до 7 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:15
Начальница почты в Волгоградской области набивала карманы деньгами «мертвых душ»Смотреть фотографии
14:41
Волгоградский "Ротор" арендовал бразильского нападающегоСмотреть фотографии
14:20
Волгоградская область получит дополнительные миллионы на борьбу с мусором в условиях пандемииСмотреть фотографии
13:45
Лечились сами: коронавирус унес жизни двух пенсионеров из Котельниковского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
Власти Волгограда пояснили, когда ждать начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде бизнес-партнера Щура и Зверева отправили в колониюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 