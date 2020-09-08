Общество 08.09.2020 10:18
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08.09.2020 10:18
Девять сотрудников ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ" после вмешательства прокуратуры получили стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, установлено, что врач-терапевт, две медицинские сестры, акушер, фельдшер и четыре водителя в апреле текущего года фактически оказывали скорую медицинскую помощь гражданам, у которых впоследствии была выявлена новая коронавирусная инфекция.
Однако в нарушении требований действующего законодательства указанным работникам выплаты стимулирующего характера за оказание медицинской помощи таким пациентам не начислялись. Общая сумма положенных сотрудникам выплат составила 250 тысяч рублей. После представления прокуратуры стимулирующие выплаты работникам произведены в полном объеме.
Кроме того, два должностных лица, виновных в нарушении порядка начисления стимулирующих выплат, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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