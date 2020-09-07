Лечились сами: коронавирус унес жизни двух пенсионеров из Котельниковского района Волгоградской области





Стали известны подробности двух новых смертельных случаев от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе Волгоградской области, одна из скончавшихся – 73-летняя жительница Котельниковского района. Она не обращалась сначала за медицинской помощью и только спустя шесть дней ее госпитализировали в Волгоградскую областную клиническую инфекционную больницу №1. У пенсионерки были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Не пережил коронавируса и земляк женщины, 82-летний мужчина. Он также обратился за медицинской помощью не сразу, спустя 9 дней после появлений признаков недомогания – все это время он лечился самостоятельно. Лишь спустя более недели он попросил помощи врачей, обратившись в медучреждение по месту жительства. После проведенного КТ-исследования пенсионера госпитализировали в волгоградскую больницу №4, где он скончался. У мужчины также имелись болезни сердца.

Напомним, в Волгоградской области в списке жертв коронавируса - уже 117 человек.