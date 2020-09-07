В Волгограде сквер у «Гасителя» станет спортивным





20 профессиональных тренажеров для занятий спортом установят в сквере у пожарного катера «Гаситель» в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, эти работы станут завершающим этапом по благоустройству прибрежной территории.

На воркаут-площадке в скором времени появится травмобезопасное покрытие. В зеленой зоне уложат рулонный газон и высадят растения.

Сквер у «Гасителя» входит в единую парковую зону в устье реки Царицы, которая создавалась на протяжении последних пяти лет. В этом году в рамках федерального проекта также идут работы по обновлению еще пяти общественных пространств в Центральном, Советском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. С 2015 года время муниципалитет благоустроил порядка 40 парков и общественных территорий в разных районах города.



