Общество

Газон на "Волгоград Арене" накроют дорогим черным одеялом

Общество 02.09.2020 14:30
0
02.09.2020 14:30


Укрывной материал для футбольного поля "Волгоград Арены" стоимостью почти 2 миллиона рублей покупает дирекция по эксплуатации стадиона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на покупку дорогостоящего покрытия будут направлены средства областного бюджета на 2020 год.
В технической документации поясняется, что покрытие для повышения температуры состоит из 33 основных полотнищ и 4 запасных (дополнительных) полотнищ. Каждое размером не менее 7,2 м в ширину и 37,5 м в длину. Вес одного такого полотнища составляет 34 кг. Общая площадь "одеяла" - не менее 9 990 кв.м. Покрытие изготовлено из стабилизированного полимера: полиэтилен высокой плотности (низкого давления) - HDPE (High Density Polyethylene). Материал имеет водопроницаемость, обеспечивает защиту натурального газона от заморозков до минус 5 градусов.
Отмечается, что покрытие предназначено для механической уборки снега с его поверхности трактором, поэтому выдерживает нагрузку от колес и ламп дополнительной подсветки. Однако при своей прочности, оно обеспечивает доступ воздуха и света к натуральному газону.
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев.
Напомним, что на "Волгоград Арене" в текущем году запланированы работы по реновации футбольного поля с натуральным газоном. Как ранее сообщало информагентство, за 8,9 миллиона рублей подрядчику предстоит провести работы по реновации натурального покрытия поля на площади 7300 кв.м. Для этого верхний слой газона аккуратно срежут на 20 см., чтобы не повредить искусственные волокна. Также предстоит поднять ворс прошивки, выровнять поверхность поля, подсыпать песка и произвести подсев семян травы, внести удобрения. 
Реновация должна завершиться до 30 декабря текущего года.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
02.09.2020 15:12
Общество 02.09.2020 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 14:25
Общество 02.09.2020 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 12:19
Общество 02.09.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 11:33
Общество 02.09.2020 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 09:57
Общество 02.09.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 09:38
Общество 02.09.2020 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 21:40
Общество 01.09.2020 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 20:37
Общество 01.09.2020 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 17:16
Общество 01.09.2020 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 16:25
Общество 01.09.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 12:59
Общество 01.09.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 10:32
Общество 01.09.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 10:10
Общество 01.09.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 20:15
Общество 31.08.2020 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 19:29
Общество 31.08.2020 19:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:12
В Калачевском районе Волгоградской области погасили вспышку коронавирусаСмотреть фотографии
14:41
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»Смотреть фотографии
14:30
Газон на "Волгоград Арене" накроют дорогим черным одеяломСмотреть фотографии
14:25
Школьники Волгограда выходят на Пост №1Смотреть фотографии
12:45
Уж выбрать невтерпеж: в Волгоградской области досрочно голосуют за депутатовСмотреть фотографии
12:19
Школьники России смогут принять участие в цифровом фестивале профессийСмотреть фотографии
12:07
Смерти на плато: в Волгоградской области растет число жертв коронавирусаСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде кондуктора троллейбуса избили из-за требования надеть маскуСмотреть фотографии
11:33
Наиважнейший на Голодном: стройка на речном острове в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
11:07
Легко не будет: волгоградский бизнес «топит» за продление режима единого налога на вмененный доходСмотреть фотографии
09:57
Военные в Волгоградской области эффектно снесли водонапорную башнюСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде расширят популярную дорогуСмотреть фотографии
21:40
Достанутся не всем: тепловизоры за 1 миллион рублей поступят в тридцать школ Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:37
Волгоградка с рассеянным склерозом второй месяц ждет подгузники от ФСССмотреть фотографии
17:16
"Это врачебная тайна": в Волгоградской области простились с экс-главой городского поселенияСмотреть фотографии
16:59
Выпустите нас отсюда: вылеченные от ковида пациенты ждут тесты по 2 неделиСмотреть фотографии
16:36
Шире круг: «Ростелеком» увеличил оптическую инфраструктуру в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:25
Кадастровый сюрприз приготовили владельцам недвижимости в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Учащиеся 65 субъектов Российской Федерации начнут обучение на Школьной цифровой платформе СбербанкаСмотреть фотографии
15:11
Двоим "химикам" светит двадцать лет за нарколабораторию на волгоградской дачеСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде от коронавируса умер молодой пареньСмотреть фотографии
14:32
Турпутевки в Волгоградской области подешевели в августе в 2,5 разаСмотреть фотографии
14:12
Уволилась главврач волгоградской больницы СМП №25Смотреть фотографии
13:17
Анонимы рулят: в Волгоградской облдуме раскрыли подробности принятия скандального постановления о переходе на московское времяСмотреть фотографии
12:59
В Урюпинске частная фирма "подарила" инвалиду долг за капремонтСмотреть фотографии
12:30
За кровавое месиво на рынке под Волгоградом водителю грозит два года тюрьмыСмотреть фотографии
12:10
Еще троих человек убил коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Администрация Волгограда меняет дорогой кредит на дешевыйСмотреть фотографии
11:10
Все, что нажито: СК добрался до банковских ячеек и авто опального губернатораСмотреть фотографии
11:07
В Волжском в скорую помощь с мигалками врезалась "Ока"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 