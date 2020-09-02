Газон на "Волгоград Арене" накроют дорогим черным одеялом

Общество 02.09.2020 14:30
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02.09.2020 14:30
Укрывной материал для футбольного поля "Волгоград Арены" стоимостью почти 2 миллиона рублей покупает дирекция по эксплуатации стадиона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на покупку дорогостоящего покрытия будут направлены средства областного бюджета на 2020 год.
В технической документации поясняется, что покрытие для повышения температуры состоит из 33 основных полотнищ и 4 запасных (дополнительных) полотнищ. Каждое размером не менее 7,2 м в ширину и 37,5 м в длину. Вес одного такого полотнища составляет 34 кг. Общая площадь "одеяла" - не менее 9 990 кв.м. Покрытие изготовлено из стабилизированного полимера: полиэтилен высокой плотности (низкого давления) - HDPE (High Density Polyethylene). Материал имеет водопроницаемость, обеспечивает защиту натурального газона от заморозков до минус 5 градусов.
Отмечается, что покрытие предназначено для механической уборки снега с его поверхности трактором, поэтому выдерживает нагрузку от колес и ламп дополнительной подсветки. Однако при своей прочности, оно обеспечивает доступ воздуха и света к натуральному газону.
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев.
Напомним, что на "Волгоград Арене" в текущем году запланированы работы по реновации футбольного поля с натуральным газоном. Как ранее сообщало информагентство, за 8,9 миллиона рублей подрядчику предстоит провести работы по реновации натурального покрытия поля на площади 7300 кв.м. Для этого верхний слой газона аккуратно срежут на 20 см., чтобы не повредить искусственные волокна. Также предстоит поднять ворс прошивки, выровнять поверхность поля, подсыпать песка и произвести подсев семян травы, внести удобрения.
Реновация должна завершиться до 30 декабря текущего года.
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