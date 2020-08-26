Болельщики «Спартака» поднялись на Мамаев Курган в Волгограде

Общество 26.08.2020 16:19
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26.08.2020 16:19
За несколько часов до начала матча «Ротор» - «Спартак» болельщики красно-белых почтили память героев Сталинградской битвы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт клуба. Поклонники футбола поднялись на Мамаев курган и возложили цветы к Вечному огню.
По информации «ФК «Спартак», в Волгоград приехали сотни болельщиков. Они намерены поддержать свою команду на трибунах «Волгоград Арены» во время сегодняшней игры против «Ротора» в рамках Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Начало матча в 19-30.
Фото ФК «Спартак»
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