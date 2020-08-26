Болельщики «Спартака» поднялись на Мамаев Курган в Волгограде





За несколько часов до начала матча «Ротор» - «Спартак» болельщики красно-белых почтили память героев Сталинградской битвы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт клуба. Поклонники футбола поднялись на Мамаев курган и возложили цветы к Вечному огню.







