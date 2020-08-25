



Двадцать семь человек, сотрудников и пациентов Калачевского психоневрологического интерната, заболевших коронавирусом, вывезены в стационары. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, заболевших сотрудники проходят лечение в областном госпитале ветеранов войны, а пациенты – в филиале психиатрической больницы №2, переоборудованной для оказания помощи больным COVID-19. По словам заместителя председателя облкомздрава, сейчас выяснением причин и источника заражения в интернате занимается Роспотребнадзор.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вспышке заболевания в этом учреждении, о которой стало известно в минувшее воскресенье.



