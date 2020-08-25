Общество 25.08.2020 14:54
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25.08.2020 14:54
«Никакой вспышки заболевания коронавирусом в регионе нет. По сути, мы на плато», - так ответил на сегодняшнем брифинге на просьбу объяснить увеличение количества заболевших COVID-19 в Волгоградской области в последние дни заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов. Как сообщает ИА «Высота 102», Николай Алимов пояснил, что в регионе уже длительное время фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом в пределах сотни. В среднем количество заболевших за сутки примерно равно количеству выздоровевших. В настоящее время в регионе занято около 2,5 тысяч коек такими пациентами, есть резерв примерно в 1,2 тысячи коек, пояснил он.
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