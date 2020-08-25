Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу «Капулети и Монтекки» из Санкт-Петербурга
Телеком 25.08.2020 14:37
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25.08.2020 14:37
Завершился IX Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем», генеральным партнером которого выступил «Ростелеком».
В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и ограничением по числу зрителей основным форматом проведения мероприятия в 2020 году стали онлайн-трансляции.Так, в видеосервисе Winkкомпании «Ростелеком» состоялась эксклюзивная трансляция оперного спектакля «Капулети и Монтекки». Это редко исполняемая опера XIXвека создана выдающимся итальянским композитором Винченцо Беллини.
Прямую трансляцию «Капулети и Монтекки» в Winkпосмотрели около 300 тысяч зрителей со 120 тысяч различных устройств: телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Сейчас спектакль можно увидеть в записи, которая размещена в Wink в свободном доступе.
В этом году зрителей фестиваля ждали несколько сюрпризов: представление «Капулети и Монтекки» украсили яркие акробатические номера, уличные танцы и граффити. Кроме того, участниками спектаклей стали представители животного мира— немецкая овчарка, две аристократичные борзые и белые голуби.
«Вместимость одного зала театра “Мюзик-Холл” составляет 1,5 тысячи человек. 300 тысяч зрителей— это 200 полных залов. Так, благодаря онлайн-трансляции на платформе Wink, идея фестиваля, состоящая в том, чтобы сделать искусство доступным максимальному количеству желающих, стала реальностью. Использование современных технологий позволило значительно расширить аудиторию мероприятия, обеспечить его максимальную доступность зрителям по всей стране и показать в высочайшем качестве в прямом эфире редкую для российской сцены оперную постановку “Капулети и Монтекки”»,— рассказывает Антон Годовиков, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».
В непростой период фестиваль сохранил свою социальную направленность. Из-за карантинных мер не было возможности придерживаться формата прошлых лет, когда посетить мероприятие, проходящее под открытым небом, мог любой желающий. Но представления состоялись не без присутствия зрителей: на оперные спектакли были приглашены врачи больниц Санкт-Петербурга — герои нашего времени, ежедневно ведущие борьбу с COVID-19.
Постановки фестиваля проходили с соблюдением всех норм Роспотребнадзора, в соответствии со стандартом безопасной деятельности, разработанным для проведения международного фестиваля «Опера — всем». На показах в обязательном порядке соблюдалась социальная дистанция и использовались средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, санитайзеры.
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