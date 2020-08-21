Волгоградская область получит треть миллиарда рублей на путинские добавки классным руководителям





На ежемесячные выплаты классным руководителям в регионах России будет выделено ещё 212,8 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградская область с учетом дополнительного финансирования получит около 345 миллионов рублей. Всего на эту меру поддержки в регионы в 2020 году направят 24,73 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что преподавателей, которые исполняют такие обязанности, с 1 сентября станет ещё больше. Напомним, решение о выплате классным руководителям надбавок в размере 5 тысяч рублей было принято по инициативе Владимира Путина. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации. Ранее в Минпросвещения РФ предостерегли региональные власти от урезания или снижения местных надбавок за классное руководство в связи с назначением пятитысячной доплаты.



