Общество

Под Волгоградом необоснованный отказ в подаче газа дорого обошелся дочке "Газпрома"

Общество 20.08.2020 13:07
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20.08.2020 13:07


Должностное лицо ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" и сама организация оштрафованы за необоснованный отказ в подаче газа и ущемление прав добросовестных потребителей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в прокуратуре Волгоградской области, еще в начале отопительного сезона 2018 года прокуратурой Городищенского района была проведена проверка по обращению гражданина по факту отсутствия теплоснабжения в одном из многоквартирных жилых домов в р.п. Городище.
Установлено, что причиной такой ситуации явился отказ ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" в поставке газа в котельную под предлогом наличия задолженности у товарищества собственников недвижимости. От данных действий пострадали интересы добросовестных потребителей коммунальных ресурсов, своевременно оплачивающих оказываемые услуги. 
В результате вмешательства прокуратуры подача газа была возобновлена в ноябре 2018 года в судебном порядке.
Одновременно УФАС по Волгоградской области признало незаконным бездействие ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград". В дальнейшем данное решение длительное время служило предметом рассмотрения в арбитражном суде. После его вступления в законную силу прокурор Городищенского района возбудил производство по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Основанием к этому послужили доказанные в установленном порядке факты того, что ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" применило несоразмерный способ защиты своих прав, оставив в зимний период жильцов без теплоснабжения.
Рассмотрев собранные материалы, УФАС по Волгоградской области назначило заместителю начальника одного из отделов Управления по реализации газа населению ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" штраф в размере 15 тысяч рублей, а указанному юридическому лицу – 400 тысяч рублей.

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