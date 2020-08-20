Под Волгоградом необоснованный отказ в подаче газа дорого обошелся дочке "Газпрома"





Должностное лицо ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" и сама организация оштрафованы за необоснованный отказ в подаче газа и ущемление прав добросовестных потребителей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в прокуратуре Волгоградской области, еще в начале отопительного сезона 2018 года прокуратурой Городищенского района была проведена проверка по обращению гражданина по факту отсутствия теплоснабжения в одном из многоквартирных жилых домов в р.п. Городище.

Установлено, что причиной такой ситуации явился отказ ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" в поставке газа в котельную под предлогом наличия задолженности у товарищества собственников недвижимости. От данных действий пострадали интересы добросовестных потребителей коммунальных ресурсов, своевременно оплачивающих оказываемые услуги.

В результате вмешательства прокуратуры подача газа была возобновлена в ноябре 2018 года в судебном порядке.

Одновременно УФАС по Волгоградской области признало незаконным бездействие ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград". В дальнейшем данное решение длительное время служило предметом рассмотрения в арбитражном суде. После его вступления в законную силу прокурор Городищенского района возбудил производство по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Основанием к этому послужили доказанные в установленном порядке факты того, что ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" применило несоразмерный способ защиты своих прав, оставив в зимний период жильцов без теплоснабжения.

Рассмотрев собранные материалы, УФАС по Волгоградской области назначило заместителю начальника одного из отделов Управления по реализации газа населению ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" штраф в размере 15 тысяч рублей, а указанному юридическому лицу – 400 тысяч рублей.



