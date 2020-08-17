Общество

В Волгоградскую область снова стали привозить коронавирус из Москвы

Общество 17.08.2020 17:29
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17.08.2020 17:29


Среди 95 новых случаев заболевания коронавирусом, зафиксированных за минувшие случаи, один является завозным. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном оперативном штабе, заразившийся прибыл из Москвы. Среди муниципалитетов больше всего новых случаев выявлено в Волгограде – 43, в Палласовском районе – 17, в Волжском – 4. Еще в восьми районах – от 1 до 5.
Всего в регионе уже 79 человек скончались от COVID-19. 
Напомним, в последние недели в регионе не фиксировалось завозных случаев заболевания коронавирусом. Инфекция распространялась в основном в семейных очагах и в трудовых коллективах. 

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