Коронавирус без передышки поражает жителей Волгоградской области

Общество 17.08.2020 11:52
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17.08.2020 11:52
За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 95 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, всего в регионе уже 10763 человека заболели коронавирусом. К счастью, минувший день печальных вестей о новых смертях не принес. Количество умерших от COVID-19 составляет 79 человек.
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