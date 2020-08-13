В Волгограде под присмотром ОМОНа сносят незаконный магазин экс-депутата

Общество 13.08.2020 13:30
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13.08.2020 13:30
Сегодня судебные приставы начали демонтаж незаконно построенного магазина «Петровский» в Советском районе Волгограда. За происходящим наблюдают сотрудники ОМОНа. Как сообщили ИА «Высота 102» арендаторы торговых площадей, для них снос стал неожиданностью – собственник здания об этом их не предупредил. «Буквально вчера с нас взяли арендную плату за месяц вперед», - рассказывают шокированные предприниматели.
Между тем, приставы заблаговременно уведомляли владельца строения о предстоящем демонтаже, который осуществляется в рамках исполнительного производства. По словам торговцев, собирать вещи и товар им приходится в темноте, поскольку рабочие обесточили здание.
Магазин «Петровский» принадлежит фирме экс-депутата Волгоградской городумы Сергея Шелкунова. Арендатором земельного участка под строением долгие годы являлась его мать Эмма Шелкунова. В течение последних трех лет администрация Волгограда вела судебные тяжбы с родственницей бывшего слуги народа, требуя вынести решение о сносе объекта. В конечном итоге арбитражный суд встал на сторону муниципалитета – решение суда вступило в законную силу.
Накануне, 12 августа, госпожа Шелкунова подала в арбитраж очередной иск к мэрии и заявление о принятии обеспечительных мер. Исковое заявление еще не принято к производству. Не исключено, что родственница экс-депутата пытается приостановить исполнительное производство по сносу магазина.
В ходе многолетних разбирательств судом было установлено, что под зданием «Петровского» проходят инженерные сети. При этом магазин находится в границах охранной зоны подземного электрокабеля и газопровода. Данные обстоятельства могут угрожать жизни и здоровью граждан. Ранее власти города добились сноса принадлежавшего семье Шелкуновых рынка «Петровский», который также находился на муниципальной земле незаконно.
Сергей Шелкунов являлся депутатом Волгоградской городской думы с 2008 по 2013 год по Советскому избирательному округу. В 2013 году он безуспешно участвовал в праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты нового созыва представительного собрания.
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