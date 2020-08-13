Общество 13.08.2020 08:41
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13.08.2020 08:41
Сегодня утром после снятия ограничений на движение пассажирского и легкового транспорта по первой продольной магистрали в Тракторозаводском районе, работа общественного транспорта возобновлена в прежних границах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Скоростные трамваи идут по прежней схеме. Автобусы №95 и троллейбусы №12 выполняют рейсы по пр. Ленина, не объезжая по улице Ополченской ранее перекрытый участок.
Перед запуском троллейбусного движения, в ночное время специальные бригады МУП «Метроэлектротранс» с помощью автовышки провели обследование контактной сети, которая частично могла быть повреждена в результате взрыва на АГЗС. По итогам обследования повреждения не выявлены. На завершающем этапе работ перед запуском троллейбусного маршрута №12 состоялся контрольный прогон электротранспорта от остановки «Школа №12» до остановки «Автоцентр».
Ранее движение было остановлено из-за работ, которые проводили экстренные службы по освобождению подземной емкости на взорвавшейся заправке от газа.
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