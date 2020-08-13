



В Волгоградской области из 32 умерших в июне с установленным диагнозом коронавирусной инфекции лишь шесть человек скончались именно от COVID-19. Такие «хитрые» данные опубликовал Росстат, сообщает ИА «Высота 102». Из остальных скончавшихся с установленным диагнозом коронавирус лишь на двоих человек COVID-19 оказал существенное влияние, в результате чего у больных развились смертельные осложнения. Что касается еще 24 человек, не переживших инфекцию, то коронавирус не стал основной причиной их кончины, утверждается в исследовании Росстата.

Среди регионов ЮФО самая высокая смертность в Ростовской области. Здесь в июне скончались 113 человек, у которых был диагностирован COVID-19. При этом смерти 15 человек из этого печального списка не связали с инфекцией. Меньше всего смертельных случаев в июне было зафиксировано в Севастополе – всего 2.

Напомним, на сегодняшний день в регионе скончались от коронавируса уже 73 человека.



