Общество 13.08.2020 09:48
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13.08.2020 09:48
В Волгоградской области из 32 умерших в июне с установленным диагнозом коронавирусной инфекции лишь шесть человек скончались именно от COVID-19. Такие «хитрые» данные опубликовал Росстат, сообщает ИА «Высота 102». Из остальных скончавшихся с установленным диагнозом коронавирус лишь на двоих человек COVID-19 оказал существенное влияние, в результате чего у больных развились смертельные осложнения. Что касается еще 24 человек, не переживших инфекцию, то коронавирус не стал основной причиной их кончины, утверждается в исследовании Росстата.
Среди регионов ЮФО самая высокая смертность в Ростовской области. Здесь в июне скончались 113 человек, у которых был диагностирован COVID-19. При этом смерти 15 человек из этого печального списка не связали с инфекцией. Меньше всего смертельных случаев в июне было зафиксировано в Севастополе – всего 2.
Напомним, на сегодняшний день в регионе скончались от коронавируса уже 73 человека.
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