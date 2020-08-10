Школы Волгоградской области готовят к дистанционке на всякий случай

Общество 10.08.2020 11:40
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10.08.2020 11:40
Вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году обсуждался сегодня на совещании в администрации Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, поставлена задача завершить в установленные сроки запланированные ремонтные работы в зданиях образовательных учреждений Волгоградской области, по дооснащению необходимым оборудованием, осуществить в полном объеме закупку бесплатных учебников и подготовить организацию бесплатного горячего питания для всех учеников 1-4 классов, начиная с 1 сентября. Глава региона поставил также задачу проверить общеобразовательные учреждения на предмет противопожарной безопасности и комплексной антитеррористической защищенности; обеспечить безусловное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
«Также необходимо выполнить все требуемые мероприятия по подготовке учебных заведений Волгоградской области для работы в дистанционном формате (в случае необходимости, если введение удаленного обучения потребуется в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой), провести тренировки по данному вопросу», — добавил губернатор.
Совместно с Советом ректоров Волгоградской области в оставшиеся до начала занятий дни активизирована подготовка высших учебных заведений. Отчет о готовности системы образования Волгоградской области к началу нового учебного года будет представлен главе региона до 25 августа.
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