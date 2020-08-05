Министр строительства и ЖКХ прогулялся по Волгограду





Сегодня в Волгограде с рабочим визитом находится министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в Кировском и Советском районах Волгограда министр оценил ход комплексного освоения территорий под жилищную застройку, а в Центральном и Ворошиловском осмотрел благоустроенные общественные пространства.









В компании губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и главы Волгограда Виталия Лихачева федеральный чиновник прогулялся по скверу имени Александры Пахмутовой, парку у музея "Россия - моя история" и новой набережной у "Гасителя". Преображение этих общественных пространств велось в рамках участия региона в федеральных программах и нацпроекте.









Губернатор рассказал Владимиру Якушеву о дальнейших планах по благоустройству исторической части Волгограда, обустройству для прогулок и отдыха поймы реки Царицы, включая территории за Астраханским мостом.



