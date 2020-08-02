Слава ВДВ! : бравые десантники вышли на улицы Волгограда





90-летие со дня образования воздушно-десантных войск отмечают сегодня в России. Праздничную атмосферу в Волгограде с раннего утра обеспечивают сами виновники торжества. В тельняшках, голубых беретах с флагами в руках они браво шагают по городским улицам.





На Аллее Героев десантники возлагают цветы к Вечному огню, сообщает ИА «Высота 102». Из проезжающих мимо автомобилей слышны всем знакомые мотивы. Без песни «Расплескалась синева» 2 августа представить невозможно.









Официальные мероприятия в честь юбилея ВДВ в России отменены из-за пандемии. По той же причине перенесли открытие Аллеи славы воздушно-десантных войск в парке Гагарина, расположенном в Краснооктябрьском районе Волгограда. Недавно там установили машину десанта и бюст командующего войсками ВДВ генерала Маргелова. Вдоль аллеи планируется также соорудить щиты с фотографиями и фамилиями погибших воинов.



