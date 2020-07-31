Открытие Аллеи славы ВДВ в Волгограде перенесли из-за коронавируса

















Официальные мероприятия по открытию Аллеи славы ВДВ в парке имени Гагарина в Волгограде отменены до снятия ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской региональной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». Ранее открыть аллею планировали 2 августа. Новая дата проведения мероприятий будет согласована позже.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о намерении общественников открыть Аллею славы ВДВ в парке имени Гагарина. Здесь уже установили машину десанта и бюст командующего войсками ВДВ генерала Маргелова. Также в организации собираются установить вдоль аллеи щиты с фотографиями и фамилиями погибших в локальных боевых конфликтах воинов.



