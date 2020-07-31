Волгоградский «Ротор» разомнется перед «Зенитом» с ЦСКА





Сине-голубые проведут контрольный матч с армейцами 2 августа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба, товарищеская встреча состоится в 12-00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет ПФК ЦСКА.

Напомним, волгоградский «Ротор» проведет первый матч в Тинькофф-Российской премьер-лиге с питерским «Зенитом» 11 августа. «Ротор» встретится с действующим чемпионом России на «Волгоград Арене».

Между тем, до сих пор неизвестно, сколько будут стоить билеты на матчи волгоградской команды и самое главное – все ли желающие смогут попасть на «Волгоград Арену» из-за ситуации с коронавирусом.







