В Волгограде названы сроки запуска движения в обход Горьковского





Запустить движение транспорта в двухполосном режиме по временной схеме в обход микрорайона Горьковского дорожники планируют к 1 сентября 2021 года, сдача объекта намечена на 2022 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на днях проектная документация третьего этапа получила положительное заключение в Главгосэкспертизы России. Протяженность автодороги в рамках третьего этапа составит почти 50% от общей протяженности участка реконструкции – с 11 по 17 км автодороги. В рамках второго этапа (с 17 по 24 км) работы идут полным ходом. В августе начнется строительство еще одного путепровода - на 18 км трассы, который обеспечит беспрепятственное пересечение автотранспортом железнодорожной ветки и ликвидирует пробки на переезде.

Напомним, реконструкция участка федеральной автодороги А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский (км 11 – км 24) со строительством обхода микрорайона Горьковского на западном выезде из

Волгограда началась осенью 2019 года. Цель – расширить проезжую часть до четырех полос движения и улучшить пропускную способность .



