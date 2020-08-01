Общество

В Волгоградской области открылись «стерильные» музеи, бассейны и рестораны

Общество 01.08.2020 08:51
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01.08.2020 08:51


Сегодня  пали  запреты на работу ряда учреждений и организаций в Волгоградской области, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующее решение было принято региональными властями еще на прошлой неделе, напоминает ИА «Высота 102». 
Итак, с сегодняшнего дня в регионе стали принимать посетителей музеи, открытые плавательные бассейны, открытые аквапарки. Можно теперь будет ходить в кафе, рестораны и столовые, даже не имеющие летних веранд. Сегодня же открылись загородные лагеря для детей из Волгоградской области, а турбазам разрешено принимать гостей из других регионов России.

Впрочем, без ограничений и ужесточений требований эпидемиологической безопасности не обошлось. Например, при посещении музея-заповедника «Сталинградская битва», музея-панорамы, музея «Память» и мемориально-исторического  музея нужно будет обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию  не менее 1,5 м. Перед входом у всех посетителей будет измеряться температура тела бесконтактным способом и производиться обработка рук дезинфицирующими средствами. Проведение экскурсий возможно  только для групп не более 5 человек, а осмотр экспозиции проводится по установленному маршруту, согласно указателям, расположенным внутри музеев. В музее "Старая Сарепта" экскурсии численностью более 5 человек будут формироваться по предварительной записи. Закрытые музеи вызывали недовольство многих иногородних туристов, которые нередко устраивали скандалы около дверей учреждений культуры. 

Рестораны будут работать только при условии заполнения залов посетителями не более 50%, при этом банкеты в заведениях общепита по-прежнему запрещены. Желающим перекусить в обязательном порядке перед входом в заведения также измерят температуру тела.

Поплавать с сегодняшнего дня можно будет только в открытых бассейнах. В плавательном комплексе «Искра», например, еще в марте, после введения ограничительных мер воспользовались этим моментом и построили специальный открытый детский бассейн. Несмотря на то, что комплекс может принимать до двух тысяч посетителей, здесь уверяют, что благодаря разделению потоков скоплений людей не будет. Контроль качества воды – это еще одно требования Роспотребнадзора, которое придется соблюдать в бассейнах.
Загородные лагеря тоже смогут принять не всех желающих – заполняемость оздоровительных учреждений должна быть не более 50%. Родителям вход в лагеря строго воспрещен. Всего в регионе откроются 19 загородных учреждений для детей. 

При том, что все больше и больше организаций в Волгоградской области возобновляют свою работу, правила эпидемиологической безопасности ужесточаются. В частности, жителей региона обязали носить маски в общественном транспорте, на остановках, в поликлиниках, магазинах и аптеках. За нарушение этих правил волгоградцы могут понести административную ответственность. 

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