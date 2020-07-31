В Волгоградской области список жертв коронавируса увеличился до 62 человек





В Волгоградской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 90 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, зафиксирована еще одна смерть. Таким образом, количество погибших от коронавируса в регионе достигло уже 62 человек.

Всего в Волгоградской области с начала пандемии заболели 9142 человека.



