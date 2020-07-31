В Волгоградской области список жертв коронавируса увеличился до 62 человек

Общество 31.07.2020 11:48
0
31.07.2020 11:48
В Волгоградской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 90 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, зафиксирована еще одна смерть. Таким образом, количество погибших от коронавируса в регионе достигло уже 62 человек.
Всего в Волгоградской области с начала пандемии заболели 9142 человека.
Реклама
У новой жертвы коронавируса в Волгоградской области был сахарный диабет31.07.2020 16:40
Общество 31.07.2020 16:40
Открытие Аллеи славы ВДВ в Волгограде перенесли из-за коронавируса31.07.2020 15:32
Общество 31.07.2020 15:32
Волгоградский «Ротор» разомнется перед «Зенитом» с ЦСКА31.07.2020 15:08
Общество 31.07.2020 15:08
Министр культуры России прилетела в Волгоград ради НЭТа31.07.2020 14:46
Общество 31.07.2020 14:46
В Волгограде названы сроки запуска движения в обход Горьковского31.07.2020 14:02
Общество 31.07.2020 14:02
В Волгограде строящуюся дорогу-дублер «одевают» в асфальт31.07.2020 13:36
Общество 31.07.2020 13:36
В Михайловке Волгоградской области при поддержке грантов преображают парки и улицы31.07.2020 11:55
Общество 31.07.2020 11:55
Многодетный волгоградец пытается вызволить беременную жену из коронавирусной больницы31.07.2020 11:00
Общество 31.07.2020 11:00
В Волгограде чиновники заперли инвалида в четырех стенах31.07.2020 10:05
Общество 31.07.2020 10:05
Бешеный бык всполошил хуторян в Волгоградской области31.07.2020 09:55
Общество 31.07.2020 09:55
В Волгограде анонсировали изменения в движении трамвая30.07.2020 20:02
Общество 30.07.2020 20:02
Синоптики пообещали шквалистый ветер и град в Волгоградской области30.07.2020 15:13
Общество 30.07.2020 15:13
Еще одну улицу в Волгограде зачистят от гаражей30.07.2020 13:50
Общество 30.07.2020 13:50
"Устали считать трупы": в Волжском проходят массовые проверки водителей после череды смертельных ДТП30.07.2020 13:01
Общество 30.07.2020 13:01
Волгоградская область не может вырваться из кольца коронавирусной сотни30.07.2020 11:53
Общество 30.07.2020 11:53
Реклама