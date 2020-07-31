В Михайловке Волгоградской области при поддержке грантов преображают парки и улицы









К осени в районном центре Михайловки должны быть готовы два современных общественных пространства, благоустроенные благодаря участию в конкурсах и программах благоустройства. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, они с нетерпением ждут, когда будет полностью готов парк с аллеей, украшенной пятиконечными звездами. Арка из звезд стала продолжением работ, которые были начаты еще в прошлом году. Тогда неравнодушные горожане обратились за помощью к депутату Волгоградской областной думы Олегу Савченко и получили поддержку. Было решено остановиться на проекте, отражающем героическую историю предков. В парке появились стелы с названиями родов войск, в которых служили михайловцы и стенды с фотографиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

«Напротив фото есть QR-код - на мобильном устройстве можно почитать историю героя», - глава городского округа Михайловка Сергей Фомин рассказал, что к осени в рамках проекта планируется решить вопрос с монтажем системы полива, а еще стала реальной мечта местных жителей о ледовом катке - проектная документация уже проходит экспертизу.

Еще один объект благоустройства - 2-я Краснознаменская улица. Она самая широкая в Михайловке и, по задумке, должна стать пешеходной. Стиль выбран европейский - лаконичный и уютный.

Строительство идет на средства гранта, который Михайловка получила, победив в финале Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.











