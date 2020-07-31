В Михайловке Волгоградской области при поддержке грантов преображают парки и улицы

Общество 31.07.2020 11:55
0
31.07.2020 11:55
К осени в районном центре Михайловки должны быть готовы два современных общественных пространства, благоустроенные благодаря участию в конкурсах и программах благоустройства. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, они с нетерпением ждут, когда будет полностью готов парк с аллеей, украшенной пятиконечными звездами. Арка из звезд стала продолжением работ, которые были начаты еще в прошлом году. Тогда неравнодушные горожане обратились за помощью к депутату Волгоградской областной думы Олегу Савченко и получили поддержку. Было решено остановиться на проекте, отражающем героическую историю предков. В парке появились стелы с названиями родов войск, в которых служили михайловцы и стенды с фотографиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
«Напротив фото есть QR-код - на мобильном устройстве можно почитать историю героя», - глава городского округа Михайловка Сергей Фомин рассказал, что к осени в рамках проекта планируется решить вопрос с монтажем системы полива, а еще стала реальной мечта местных жителей о ледовом катке - проектная документация уже проходит экспертизу.
Еще один объект благоустройства - 2-я Краснознаменская улица. Она самая широкая в Михайловке и, по задумке, должна стать пешеходной. Стиль выбран европейский - лаконичный и уютный.
Строительство идет на средства гранта, который Михайловка получила, победив в финале Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Реклама
У новой жертвы коронавируса в Волгоградской области был сахарный диабет31.07.2020 16:40
Общество 31.07.2020 16:40
Открытие Аллеи славы ВДВ в Волгограде перенесли из-за коронавируса31.07.2020 15:32
Общество 31.07.2020 15:32
Волгоградский «Ротор» разомнется перед «Зенитом» с ЦСКА31.07.2020 15:08
Общество 31.07.2020 15:08
Министр культуры России прилетела в Волгоград ради НЭТа31.07.2020 14:46
Общество 31.07.2020 14:46
В Волгограде названы сроки запуска движения в обход Горьковского31.07.2020 14:02
Общество 31.07.2020 14:02
В Волгограде строящуюся дорогу-дублер «одевают» в асфальт31.07.2020 13:36
Общество 31.07.2020 13:36
В Волгоградской области список жертв коронавируса увеличился до 62 человек31.07.2020 11:48
Общество 31.07.2020 11:48
Многодетный волгоградец пытается вызволить беременную жену из коронавирусной больницы31.07.2020 11:00
Общество 31.07.2020 11:00
В Волгограде чиновники заперли инвалида в четырех стенах31.07.2020 10:05
Общество 31.07.2020 10:05
Бешеный бык всполошил хуторян в Волгоградской области31.07.2020 09:55
Общество 31.07.2020 09:55
В Волгограде анонсировали изменения в движении трамвая30.07.2020 20:02
Общество 30.07.2020 20:02
Синоптики пообещали шквалистый ветер и град в Волгоградской области30.07.2020 15:13
Общество 30.07.2020 15:13
Еще одну улицу в Волгограде зачистят от гаражей30.07.2020 13:50
Общество 30.07.2020 13:50
"Устали считать трупы": в Волжском проходят массовые проверки водителей после череды смертельных ДТП30.07.2020 13:01
Общество 30.07.2020 13:01
Волгоградская область не может вырваться из кольца коронавирусной сотни30.07.2020 11:53
Общество 30.07.2020 11:53
Реклама