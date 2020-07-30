Общество

«Мы как белые вороны»: волгоградцев травят за требование не прижиматься

Общество 30.07.2020 10:30
0
30.07.2020 10:30


Волгоградцы, строго соблюдающие обусловленные нынешней ситуацией требования эпидемиологической безопасности, жалуются на непонимание, а порой – и откровенную агрессию со стороны окружающих. В редакцию ИА «Высота 102» обратились сразу несколько горожан, которые поделились своими историями, которые едва не закончились конфликтами. «У нас что, коронавирус уже закончился?» – так начала разговор волгоградка Людмила, выразив возмущение тем обстоятельством, что во многих магазинах города покупатели не соблюдают социальную дистанцию в полтора метра. «Мало того, что все в очереди стоят впритык, да еще и без масок, и у продавцов не всегда эти маски есть, - рассказывает женщина. – Несколько раз пробовала делать замечание. Самое «нежное», что слышала в ответ – «Ты чо, самая умная, что ли?».  Зачем тогда устанавливают эти правила, если их не соблюдают? Так еще и хамят на просьбу перестать прижиматься. Чувствую себя какой-то белой вороной». 

Волгоградец Юрий Афанасьевич рассказал корреспонденту ИА «Высота 102», что едва не получил в маршрутке от пассажира, которого попросил надеть маску. «Мужчина сидел рядом со мной, хлюпал носом, но его совершенно это «не парило». В ответ на сделанное мною замечание он выругался матом  и чуть не кинулся на меня. При этом водитель маршрутки, который набил полный салон, делал вид, что все это его не касается. Хотя он вообще не должен был пускать в маршрутку пассажиров без масок. Мне пришлось выйти и пересесть на другой транспорт», - поведал мужчина. 
«На пригородном железнодорожном вокзале только вчера стали требовать от всех, кто туда заходит, надевать маски. Но контролеры-кондукторы, обслуживая пассажиров в вагонах электричек, даже не напоминают об обязанности одеть маски в общественном транспорте. В общем, кто на что горазд. Такое ощущение, что мир разделился на две половины – кто боится заразиться коронавирусом и так называемых «бессмертных», - рассказывает волжанка Татьяна. 

Между тем, в некоторых магазинах и супермаркетах продавцы отказываются обслуживать покупателей, если они без масок. Работники торговли снова надели и перчатки. Однако такие картины можно наблюдать не везде. При этом в регионе действуют правила, согласно которым жители должны использовать маски при нахождении в магазинах, на остановках, в общественном транспорте и в других местах скопления граждан. Средства индивидуальной защиты обязаны теперь использовать и продавцы киосков, павильонов, уличные торговцы. Теперь посмотрите вокруг себя – так ли все есть на самом деле? Между тем, по последним данным, в Волгоградской области от коронавируса скончался уже 61 человек. И количество смертей постоянно растет. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробнее по т. 955005

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
30.07.2020 11:14
Общество 30.07.2020 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2020 10:37
Общество 30.07.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2020 09:01
Общество 30.07.2020 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2020 08:37
Общество 30.07.2020 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 21:32
Общество 29.07.2020 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 19:35
Общество 29.07.2020 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 17:07
Общество 29.07.2020 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 15:27
Общество 29.07.2020 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 15:20
Общество 29.07.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 15:18
Общество 29.07.2020 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 15:06
Общество 29.07.2020 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 14:56
Общество 29.07.2020 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 12:46
Общество 29.07.2020 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 12:38
Общество 29.07.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2020 12:16
Общество 29.07.2020 12:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:18
В Волгограде задержали подозреваемого в кражах 31 велосипедаСмотреть фотографии
11:14
Будет сложный период: губернатор Волгоградской области спрогнозировал коронавирусную зимуСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде 38 улиц готовят к большому ремонту (СПИСОК)Смотреть фотографии
10:30
«Мы как белые вороны»: волгоградцев травят за требование не прижиматьсяСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом автомобиль с 7-летней девочкой опрокинулся в кюветСмотреть фотографии
09:51
Жители севера Волгограда жалуются на химические атакиСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области подняли цены на газСмотреть фотографии
08:37
В Волгоградской области повышается плата за муниципальное жильеСмотреть фотографии
21:32
Названа дата матча «Ротора» с «Зенитом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:35
В Волжском на скандальную стройку детсада зашли понятные людиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
В Волгоградской области налогоплательщиков поддержали мораториемСмотреть фотографии
17:20
Банк «Открытие» и Ространснадзор РФ заключили соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
17:07
Урвать кусочек лета: в Волгоградской области всего 5 тысяч детей поедут в лагерьСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде онкобольных детей «эвакуировали» в инфекционку из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:20
Билеты на матчи «Ротора» в Волгограде пока предлагают только мошенникиСмотреть фотографии
15:18
«Разобрали чемоданы»: в Волгограде детей оставляют без лагерейСмотреть фотографии
15:17
«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоекСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде детские сады просят с родителей деньги на оборудование для дезинфекцииСмотреть фотографии
14:56
В Волгоградской области "испекли" новые цены на хлебСмотреть фотографии
12:46
В ГИБДД Волгоградской области – новый руководительСмотреть фотографии
12:16
Губернатор не в курсе: в парк Гагарина в Волгограде заехала машина десантаСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области коронавирус не готов к отступлениюСмотреть фотографии
11:44
Антимонопольщики поймали автосалон Волгограда на подлой лжиСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде ФСБ и полиция провели спецоперацию по задержанию банды вымогателейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
ФАПы на колесах: в Волгоградской области селянам обещают особый медсервисСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде 93-летний ветеран войны победил коронавирусСмотреть фотографии
18:11
Волгоградский «Ротор» в августе сыграет домашний матч с «Зенитом»Смотреть фотографии
17:59
СОГАЗ-Мед: сезон аллергии набирает оборотыСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде школу с автографом Ленина впервые за 70 лет капитально ремонтируютСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
«Это война без взрывов»: волгоградский врач описал пугающие осложнения после коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 