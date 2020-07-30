



Волгоградцы, строго соблюдающие обусловленные нынешней ситуацией требования эпидемиологической безопасности, жалуются на непонимание, а порой – и откровенную агрессию со стороны окружающих. В редакцию ИА «Высота 102» обратились сразу несколько горожан, которые поделились своими историями, которые едва не закончились конфликтами. «У нас что, коронавирус уже закончился?» – так начала разговор волгоградка Людмила, выразив возмущение тем обстоятельством, что во многих магазинах города покупатели не соблюдают социальную дистанцию в полтора метра. «Мало того, что все в очереди стоят впритык, да еще и без масок, и у продавцов не всегда эти маски есть, - рассказывает женщина. – Несколько раз пробовала делать замечание. Самое «нежное», что слышала в ответ – «Ты чо, самая умная, что ли?». Зачем тогда устанавливают эти правила, если их не соблюдают? Так еще и хамят на просьбу перестать прижиматься. Чувствую себя какой-то белой вороной».





Волгоградец Юрий Афанасьевич рассказал корреспонденту ИА «Высота 102», что едва не получил в маршрутке от пассажира, которого попросил надеть маску. «Мужчина сидел рядом со мной, хлюпал носом, но его совершенно это «не парило». В ответ на сделанное мною замечание он выругался матом и чуть не кинулся на меня. При этом водитель маршрутки, который набил полный салон, делал вид, что все это его не касается. Хотя он вообще не должен был пускать в маршрутку пассажиров без масок. Мне пришлось выйти и пересесть на другой транспорт», - поведал мужчина.

«На пригородном железнодорожном вокзале только вчера стали требовать от всех, кто туда заходит, надевать маски. Но контролеры-кондукторы, обслуживая пассажиров в вагонах электричек, даже не напоминают об обязанности одеть маски в общественном транспорте. В общем, кто на что горазд. Такое ощущение, что мир разделился на две половины – кто боится заразиться коронавирусом и так называемых «бессмертных», - рассказывает волжанка Татьяна.





Между тем, в некоторых магазинах и супермаркетах продавцы отказываются обслуживать покупателей, если они без масок. Работники торговли снова надели и перчатки. Однако такие картины можно наблюдать не везде. При этом в регионе действуют правила, согласно которым жители должны использовать маски при нахождении в магазинах, на остановках, в общественном транспорте и в других местах скопления граждан. Средства индивидуальной защиты обязаны теперь использовать и продавцы киосков, павильонов, уличные торговцы. Теперь посмотрите вокруг себя – так ли все есть на самом деле? Между тем, по последним данным, в Волгоградской области от коронавируса скончался уже 61 человек. И количество смертей постоянно растет.







