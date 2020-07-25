Чиновники в Волгоградской области продолжили войну с 93-летним ветераном из-за гнилого дома

Общество 25.07.2020 23:18
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25.07.2020 23:18
Глава Тростянского сельского поселения Еланского района Волгоградской области Римма Бондарева обжаловала решение районного суда, удовлетворившего иск прокурора и признавшего незаконным решение чиновников о пригодности для жизни разваливающегося дома 93-летней ветерана войны Татьяны Григорьевны Харлановой. Как сообщает ИА «Высота 102», глава поселения считает решение Еланского суда незаконным и просит направить административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Волгоградский облсуд рассмотрит жалобу чиновницы 30 июля.
Римма Бондарева, которая является председателем межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального и частного жилого фонда, и непосредственно принимала участие в обследовании дома ветерана, считает, что оснований для признания дома пригодным для проживания не было. В том числе, по ее мнению, потому что у бабушки отсутствовали правоустанавливающие документы на домовладение. А в работе комиссии, которая в конце прошлого года только визуально осмотрела домовладение и не нашла в нем никаких изъянов, не было никаких нарушений, заявляет чиновница. В свою очередь, доводы главы поселения прокурор Еланского района Роман Громов считает несостоятельными. В частности, Роман Громов в возражении на жалобу указывает, что сторонами никогда не оспаривались права Татьяны Григорьевны Харлановой на данный дом. Другими словами, бабушка не захватывала чужое владение, мало того, прожила в нем почти всю свою жизнь. Кроме того, прокурор района обратил внимание, что комиссия, приняв решение о пригодности дома для проживания, не провела более глубоких исследований состояния конструкций домовладения. И сделала вывод, как говорится, «на глазок».
Напомним, 93-летнюю Татьяну Григорьевну Харланову родственники вынуждены были забрать и увезти к себе в Астрахань из-за невозможности ее дальнейшего проживания в разваливающемся доме. Чиновники долгое время даже не хотели осматривать дом, ссылаясь на отсутствие законного собственника, как будто забыв, сколько лет в селе Тростянка прожила ветеран войны. А когда все-таки наведались сюда с комиссией, посчитали, что жить в доме вполне можно. Впрочем, в акте инспекции госжилнадзора содержались совсем другие факты.
Эксперты выявили «крен, выпучивание, гниение и просадку деревянных стен, деревянных конструкций входных крылец в дом и веранду». Также следы гниения были обнаружены на кровле: здесь прогнулись стропы, обрешетки, а в доме провалились полы и разрушился штукатурный слой на стенах и потолках.
Представитель бабушки юрист Азамат Аминов возмущен тем обстоятельством, что сельские чиновники продолжили воевать с бабушкой. «Мы были уверены, что у них хватит совести не обжаловать решение суда, а приступить к немедленному его выполнению и вновь провести обследование дома, теперь уже более серьезное и объективное. Я думаю, что они специально тянут время, чтобы ни в коем случае не дать шанс 93-летней женщине получить нормальное жилье. А ведь этот год для нашей страны символичный – мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Но чиновники Тростянского сельского поселения решили отметить эту дату по-своему – продолжением «войны» с ветераном. Можно даже медали им выдать за «упорство» и «бескомпромиссность»», - отметил адвокат.
Татьяна Григорьевна Харланова имеет статус ветерана войны. Она являлась труженицей тыла - во время войны работала на полях, выращивала хлеб для армии, принимала участие в возведении оборонительных сооружений во время Сталинградской битвы.
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