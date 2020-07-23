Общество 23.07.2020 22:02
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23.07.2020 22:02
Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона изменил приговор Центрального районного суда от 1 июня в отношении 37-летнего Александра Мунина, сообщает ИА «Высота 102». Как пояснила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, приговором суда первой инстанции за покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере Мунину было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и он был освобожден от наказания по амнистии. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, прокуратура оспорила его в апелляционном порядке, попросив суд исключить условное осуждение и применение амнистии. Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда разделила мнение прокуратуры, определив признавшему вину Мунину наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.
Установлено, что Александр Мунин 8 августа 2014 года инсценировал дорожно-транспортное происшествие, в результате которого якобы были получены механические повреждения арендованной им крановой установкой.
В дальнейшем мужчина обратился в страховую компанию за максимальным возмещением по полису КАСКО в сумме 2 млн 800 тыс рублей, сообщив заведомо ложные сведения о страховом случае.
Получив отказ в возмещении, Мунин в судебном порядке взыскал со страховой компании за фиктивное ДТП более 2 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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