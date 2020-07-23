МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья

Телеком 23.07.2020 15:34 Новости компаний
0
23.07.2020 15:34 Новости компаний
МегаФон запускает решение на базе платформы интернета вещей, которое позволит государственным и частным медицинским учреждениям предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья.Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.
Пандемия дала новый импульс развитию цифровых решений в медицине: выросла потребность в удаленных консультациях. МегаФон разработал решение, которое позволит контролировать здоровье без посещения клиники и вовремя обратиться к врачу в случае ухудшения состояния.
Медицинские приборы, оснащенные sim-картами, после проведения измерений показателей здоровья – например, артериального давления, уровня сахара в крови – автоматически передают данные в Облако МегаФона, где они агрегируются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей.Персональные данные видит только врач в интерфейсе решения. Там же отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости здесь же можно записать пациента к ним на прием.
«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей.Платформа МегаФона позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему sms-сообщение с напоминанием», – говорит директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.
Первым на рынок выведено решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Решение предполагает различные сценарии – короткий, рассчитанный на один-три месяца, который позволяет назначить и проконтролировать лечение, корректировать дозировку препаратов, или долгосрочный для тех пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.
Развитие цифровых сервисо в МегаФона в здравоохранении соответствует актуальной государственной повестке проекта «Цифровая экономика». Платформа МегаФона рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать данные удаленно, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем. Решение МегаФона создано под ключ, в него входит обслуживание измерительных приборов.
Реклама
Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий23.07.2020 11:19
Телеком 23.07.2020 11:19
Объединили потенциал: «Ростелеком» и «КИ системы» продолжат автоматизацию работы скорой медицинской помощи22.07.2020 13:57
Телеком 22.07.2020 13:57
Средняя стоимость купленных в Волгоградской области смартфонов выросла на 21%22.07.2020 12:14
Телеком 22.07.2020 12:14
Радиофобия: узнай и не бойся17.07.2020 16:54
Телеком 17.07.2020 16:54
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect17.07.2020 15:18
Телеком 17.07.2020 15:18
Телевидение для гостиниц бесплатно: «Ростелеком» поддержит отельеров Юга14.07.2020 15:04
Телеком 14.07.2020 15:04
«Ростелеком» в Волгограде поддержал Всероссийскую акцию «Под куполом семьи – под защитой страны»13.07.2020 17:51
Телеком 13.07.2020 17:51
«Ростелеком» представил уникальное мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК»09.07.2020 15:45
Телеком 09.07.2020 15:45
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года08.07.2020 16:36
Телеком 08.07.2020 16:36
«Ростелеком» организовал онлайн-мероприятия ко Дню молодежи07.07.2020 20:23
Телеком 07.07.2020 20:23
«Ростелеком» на Юге обеспечит видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ-202003.07.2020 15:04
Телеком 03.07.2020 15:04
Три тысячи километров на танках за секунды: команды Севера и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»02.07.2020 15:31
Телеком 02.07.2020 15:31
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»29.06.2020 10:08
Телеком 29.06.2020 10:08
Tele2 запускает тариф для геймеров25.06.2020 15:11
Телеком 25.06.2020 15:11
МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга воды25.06.2020 12:42
Телеком 25.06.2020 12:42
Реклама