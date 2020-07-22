



Еще одной жертвой коронавируса в Волгоградской области стала 52-летняя жительница Михайловки. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, заболевание у нее было выявлено по контакту с ранее заразившимся. У женщины диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. Течение болезни осложнили хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, пояснили в оперштабе.

Между тем, за прошедшие сутки география распространения коронавируса в регионе значительно сузилась. Так, новые случаи заболевания были зафиксированы всего в девяти муниципалитетах. Больше всего заболевших снова в Волгограде – 60 человек, в Камышинском районе – 15 человек, в Волжском – 8. Еще в шести районах количество заболевших варьируется от 1 до 4 человек. Всего в Волгоградской области от вируса скончались 55 человек.



