Волгоградец отдал мошеннику-оккультисту кучу денег за прогноз на будущее





Жертвой мошенника, который представился специалистом по оккультным наукам, стал 57-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мужчина захотел, чтобы ему составили индивидуальный астрологический прогноз, видимо, чтобы знать, что его ждет в будущем.

Обманным путем телефонный собеседник завладел денежными средствами в сумме 143 тысячи рублей. Волгоградец сам перевел эту сумму через банкомат. После этого специалист по оккультным наукам пропал и больше на связь не выходил. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.



