Общество

ЕГЭ на 100 баллов в условиях сильной жары смогли написать 10 выпускников Волгоградской области

Общество 16.07.2020 15:29
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16.07.2020 15:29


Неблагоприятный температурный режим не помешал десяти выпускникам Волгоградской области с блеском пройти первые испытания. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете образования,  ЕГЭ по информатике, литературе и географии на 100 баллов написали школьники из Иловлинского и Жирновского районов, а также Волгограда, Волжского и Михайловки.
Пять выпускников — лицея №3, школ №93, №130 и 140 Волгограда, а также волжского лицея №1 отличились в информатике. Географию на высший балл написал выпускник школы №4 города Михайловки. Четыре ученика из волгоградской гимназии №2, «Бизнес-гимназии», Красноярской школы Жирновского района и Иловлинской школы №2 получили максимальный балл за экзамен по литературе.
Экзаменационная кампания в Волгоградской области проходит в условиях сильной жары. Ни о каких комфортных климатических условиях в школьных аудиториях речи нет. Все, чем могут помочь выпускникам организаторы - это приоткрыть окна на режим проветривания. То есть максимально показать на ЕГЭ свои знания сложно не только психологически, но и физически. Литературу, географию, информатику, русский язык, математику профильного уровня, историю, физику обществознание и химии выпускники уже сдали, остается биология и иностранный язык. 
Основной период ЕГЭ-2020 завершится 25 июля. На участие в экзаменах в Волгоградской области зарегистрировано более 10 тысяч выпускников. 

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