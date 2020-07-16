Общество

Подать документы на обучение в вуз абитуриенты Волгоградской области могут в офисах Сбербанка

Общество 16.07.2020 12:57 Новости компаний
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16.07.2020 12:57 Новости компаний


Волгоградское отделение Сбербанка и институт управления – филиал РАНХиГС в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве начали реализацию социального проекта для абитуриентов региона в период приемной кампании 2020 года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, получить консультационную и техническую поддержку абитуриенты могут в офисах Сбербанка, как в городе Волгограде, так и в крупных районных центрах области: Волжский, Камышин, Михайловка, Фролово, Котово, Калач-на-Дону, Урюпинск.
Сотрудники института окажут помощь в заполнении и отправке документов в любой понравившийся вуз не только Волгоградской области, но и всей страны. Каждая консультационная точка в офисах банка оснащена необходимым для подготовки и отправки пакета документов для поступления оборудованием: компьютер, сканер, аппарат МФУ.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Уверен, совместный проект Волгоградского отделения Сбербанка и филиала РАНХиГС будет популярен среди абитуриентов. Для нас важно поддержать молодежь региона, сделав процесс поступления для них более простым и легким. Благодаря нашей обширной офисной сети, обратиться к сотрудникам института смогут не только абитуриенты, проживающие в региональном центре, но и жители удаленных районов области».
Андрей Осипов, директор Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС: «Благодаря отлаженной системе работы Сбербанка и нашего Института все точки дистанционной подачи документов открылись в соответствии с установленными сроками. Уже первые дни работы показали заинтересованность поступающих, которые положительно оценили совместный проект Сбербанка и РАНХиГС. Надеюсь, что в ближайшие 5 недель, а именно столько будут работать точки дистанционной подачи документов, количество абитуриентов будет только увеличиваться».
График работы в офисах банка индивидуален для каждой точки присутствия специалиста института, уточнить график можно на сайте регионального вуза по ссылке.

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