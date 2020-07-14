Общество

Подводные находки острова в Волгограде изумили водолазов

Общество 14.07.2020 16:21
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14.07.2020 16:21




Сегодня водолазы муниципальной службы спасения обследуют пляж на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», со дна Волги извлекаются осколки бутылок, ветки и прочий мусор. По завершении обследований воды, почвы и воздуха Роспотребнадзор примет решение об открытии зоны для купания.
В Волгограде пока работает только один санкционированный пляж – на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. На очереди кроме Сарпинского еще одно место для отдыха – на Тулака в Советском районе.
В этом году пляжи в Волгограде открываются позже обычного. Причиной тому явилось позднее половодье, которое длилось 111 дней.  Волгоградский гидроузел перешел на летний режим работы только в начале июля.

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