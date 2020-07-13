Общество

На отвоеванное мэрией Волгограда имущество у автовокзала покушаются торговцы

Общество 13.07.2020 09:23
0
13.07.2020 09:23


Администрация Волгограда вынуждена в судебном порядке выселять из зданий на улице Балонина у автовокзала торговцев, которые фактически самовольно занимают спорные строения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, департамент муниципального имущества подал иск о выселении индивидуального предпринимателя Магомеда Джирингова из занимаемых помещений в одноэтажном кирпичном складском здании с пристройкой 262,6 кв.м., расположенном на ул. Михаила Балонина, 11г. Арбитражный суд Волгоградской области требования мэрии удовлетворил.

Как ранее сообщалось, в 2016 году администрацией Волгограда было принято постановление об изъятии у ООО «Автоград» для муниципальных нужд под строительство транспортно-пересадочного узла 9 объектов недвижимости. Среди них 7 одноэтажных зданий, 1 двухэтажное с пристройками по улице Михаила Балонина, 11 г, в основном производственного назначения, а также клуб и кафе по улице Невской, 2 а. После этого между мэрий Волгограда и ООО «Автоград» начались судебные тяжбы. Компания оспаривала само постановление и сумму компенсации, которую насчитали за изъятие строений. В июне текущего года Верховный суд России оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Автоград», которое пыталось взыскать с мэрии Волгограда более 388 миллионов рублей убытков в связи с изъятием для муниципальных нужд комплекса зданий, расположенных на улице Балонина у автовокзала.
В настоящее время все строения на улице Балонина принадлежат администрации Волгограда. На изъятые в соответствии с указанным решением суда объекты 29 ноября 2019 года в установленном законом порядке было зарегистрировано право муниципальной собственности.
В марте текущего года выяснилось, что ИП Джирингов Магомед Ибрагим Оглы использует часть одноэтажного кирпичного складского здания на ул. Михаила Балонина, 11 г, для розничной торговли продуктами питания. В адрес предприимчивого гражданина было направлено письмо с требованием до 20 апреля текущего года освободить занимаемое помещение, сдав его департаменту по акту приема-передачи, но до настоящего времени этого не сделано. Хотя, как указано в судебных документах, ответчик факт занятие спорных помещений не отрицал. Правовых оснований для занятия спорных помещений предприниматель не привел, с надлежащим собственником всякие правоотношения отсутствуют.
Решение суда о выселении может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
13.07.2020 11:38
Общество 13.07.2020 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2020 09:50
Общество 13.07.2020 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2020 08:51
Общество 13.07.2020 08:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.07.2020 21:04
Общество 12.07.2020 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2020 17:27
Общество 12.07.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2020 15:01
Общество 12.07.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2020 09:12
Общество 12.07.2020 09:12
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2020 18:22
Общество 11.07.2020 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2020 16:22
Общество 11.07.2020 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2020 14:03
Общество 11.07.2020 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2020 07:39
Общество 11.07.2020 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2020 13:55
Общество 10.07.2020 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2020 13:11
Общество 10.07.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2020 08:56
Общество 10.07.2020 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 22:15
Общество 09.07.2020 22:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:38
Губернатор Волгоградской области мотивировал аграриев на новый рывок в битве за урожайСмотреть фотографии
11:21
Самовыдвиженцы презрели борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом перевернулся квадроцикл с двумя женщинамиСмотреть фотографии
09:50
Владельца турбазы под Волгоградом оштрафовали за отсутствие антисептиковСмотреть фотографии
09:23
На отвоеванное мэрией Волгограда имущество у автовокзала покушаются торговцыСмотреть фотографии
08:51
Организаторы и поставщики питания в медучреждения Волгограда изменили подход к контролю качества продуктов для больничных менюСмотреть фотографии
21:04
Под раскаленным солнцем волгоградцев штрафуют за незаконное купание в рекеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Отдыхали семьями: в Волгограде разыскивают уплывшего на лодке молодого мужчинуСмотреть фотографии
18:15
Журавлиные крики Большого Лимана: опасная зона под Волгоградом стала раем для птицСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
В Волгограде с братской могилы исчезла метровая гранитная табличкаСмотреть фотографии
16:03
В список самых неуловимых преступников России попал убийца волгоградского криминального авторитетаСмотреть фотографии
15:10
В борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы вступили пять партийСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде бодрые коровы устроили шоу на пляжеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Под Волгоградом погибший от COVID-19 мужчина 5 дней не обращался к медикамСмотреть фотографии
14:02
Похудевший из-за пандемии бюджет Волгоградской области ожидает перекройка ​Смотреть фотографии
12:14
Коронавирус продолжает нести смерть в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области фермер оставил слабовидящих стариков без земельных наделовСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом пенсионер трагически погиб на дорогеСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом водитель с тремя детьми в машине устроила опасное ДТПСмотреть фотографии
08:18
Под Волгоградом двухлетняя девочка утонула в надувном бассейнеСмотреть фотографии
22:54
Прокуроры напомнили главе Краснослободска Волгоградской области о потраченных миллионахСмотреть фотографии
18:22
В Волгоградской области продлили действие ограничений из-за коронавирусаСмотреть фотографии
17:51
Волгоградские коммунисты выдвинули кандидатов на довыборы в городскую и областную думыСмотреть фотографии
16:22
В Урюпинске Волгоградской области за 250 миллионов рублей построят детский садСмотреть фотографии
15:55
Осужденной за поножовщину волгоградке выставили счет за работу врачейСмотреть фотографии
14:03
Засуха и суховеи: в Волгоградской области сохраняется сильнейшая жараСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области житель Кемерово осужден за пересылку героинаСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области не теряют надежду расчистить Яму за 95 млн рублейСмотреть фотографии
11:44
Опять за 90: в Волгоградской области число заражений COVID-19 не снижаетсяСмотреть фотографии
10:25
На плотине Волжской ГЭС перевернулся грузовик с квасомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 