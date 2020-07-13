



Администрация Волгограда вынуждена в судебном порядке выселять из зданий на улице Балонина у автовокзала торговцев, которые фактически самовольно занимают спорные строения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, департамент муниципального имущества подал иск о выселении индивидуального предпринимателя Магомеда Джирингова из занимаемых помещений в одноэтажном кирпичном складском здании с пристройкой 262,6 кв.м., расположенном на ул. Михаила Балонина, 11г. Арбитражный суд Волгоградской области требования мэрии удовлетворил.





Как ранее сообщалось, в 2016 году администрацией Волгограда было принято постановление об изъятии у ООО «Автоград» для муниципальных нужд под строительство транспортно-пересадочного узла 9 объектов недвижимости. Среди них 7 одноэтажных зданий, 1 двухэтажное с пристройками по улице Михаила Балонина, 11 г, в основном производственного назначения, а также клуб и кафе по улице Невской, 2 а. После этого между мэрий Волгограда и ООО «Автоград» начались судебные тяжбы. Компания оспаривала само постановление и сумму компенсации, которую насчитали за изъятие строений. В июне текущего года Верховный суд России оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Автоград» , которое пыталось взыскать с мэрии Волгограда более 388 миллионов рублей убытков в связи с изъятием для муниципальных нужд комплекса зданий, расположенных на улице Балонина у автовокзала.

В настоящее время все строения на улице Балонина принадлежат администрации Волгограда. На изъятые в соответствии с указанным решением суда объекты 29 ноября 2019 года в установленном законом порядке было зарегистрировано право муниципальной собственности.

В марте текущего года выяснилось, что ИП Джирингов Магомед Ибрагим Оглы использует часть одноэтажного кирпичного складского здания на ул. Михаила Балонина, 11 г, для розничной торговли продуктами питания. В адрес предприимчивого гражданина было направлено письмо с требованием до 20 апреля текущего года освободить занимаемое помещение, сдав его департаменту по акту приема-передачи, но до настоящего времени этого не сделано. Хотя, как указано в судебных документах, ответчик факт занятие спорных помещений не отрицал. Правовых оснований для занятия спорных помещений предприниматель не привел, с надлежащим собственником всякие правоотношения отсутствуют.

Решение суда о выселении может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



