А воды-то нет: Палласовский район ставит рекорды по издевательствам над жителями

Общество 09.07.2020 12:38
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09.07.2020 12:38
О том, что в поселке Заволжский Палласовского района Волгоградской области уже пять суток нет питьевой воды, в редакцию ИА «Высота 102» сообщила местная жительница Ольга Ткалич. «Власти района вроде что-то обещают исправить, но у нас в посёлке воды нет. Если в городе с переменным успехом её подают, то в посёлке Заволжском её нет совсем. Воду привозят машинами, но на всех её не хватает. На нашу улицу машина второй вечер приезжает пустая. Оповещения, когда приедет машина, нет. Могли бы подавать звуковой сигнал. Глава района, глава сельского поселения просто не справляются с ситуацией. Жители Палласовки обзвонили все службы - и района, и области. Каждый на своём месте что-то обещает, а воды - то нет. Мы же все дружно боремся с коронавирусом, а нам уже и руки мыть не чем», - рассказала Ольга Ткалич.
Редакция запросила от органов власти Палласовского района официальный комментарий по сложившейся ситуации.
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