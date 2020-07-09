



За продажу энергетиков детям в Волгоградской области установили штрафы до 120 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетических напитков приняла сегодня Волгоградская облдума. Следом депутаты внесли изменения в региональный кодекс административных правонарушений. Так, за реализацию детям бодрящих коктейлей физлицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 30 до 50 тысяч, юрлицам - от 100 до 220 тысяч. Поправки в региональный КоАП вступят в силу с сентября текущего года.

Продажа энергетиков лицам младше 18 лет запрещена еще в 40 субъектах России. Как отмечено в пояснительной записке к проекту закона, в таких напитках содержится кофеин синтетического происхождения в объеме, приближенном к максимальной суточной дозе. «Употребление более одной упаковки в день может привести к негативному влиянию на здоровье подростков», - считают авторы законодательной инициативы. По мнению депутатов, неумеренный прием бодрящих коктейлей наносит сильный вред сердечно-сосудистой системе и психике ребенка. Принятие закона потребует внесения изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности.



