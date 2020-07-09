Сложная ночь и тревожное утро: все пожары в Волгоградской области локализованы

Общество 09.07.2020 09:50
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09.07.2020 09:50
Населенные пункты в пяти районах Волгоградской области, которым угрожали природные пожары, удалось спасти от огня. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который минувшей ночью провел заседание оперативного штаба на месте тушения крупного лесного пожара вблизи хутора Липовка Ольховского района.
"Огромное спасибо всем спасателям, пожарным, фермерам, жителям – все вместе, в едином порыве защитили населенные пункты. Нам удалось не допустить жертв и благодаря профессиональным действиям минимизировать ущерб от пожара", - отметил губернатор.
Врио начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин сообщил, что в тушении природных пожаров в регионе задействовано более 300 единиц техники и более тысячи человек личного состава.
Непосредственно для тушения лесного пожара в Ольховском районе привлекались 17 единиц техники и более 80 человек личного состава. Ситуацию осложняла жара в 45 градусов и сильные порывы ветра. Для тушения лесного пожара в Калачевском районе был применен вертолет МЧС из Ротова-на-Дону.
Крупные природные пожары были зафиксированы в Иловлинском, Ольховском, Калачевском и Октябрьском районах, а также в городском округе - город Михайловка. Во всех районах, где зафиксированы угрожающие людям возгорания, приняты меры по эвакуации жителей, в безопасных зонах развернуты пункты временного размещения. Так, в Арчединской школе Михайловского района размещено 11 человек, в том числе двое детей. В медицинской помощи никто из них не нуждается.
В оперативном штабе напоминают, что в настоящее время на территории Волгоградской области действует особый противопожарный режим. До 26 июля продлен срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Специалисты напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность.
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