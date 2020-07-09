Жителям Волгоградской области напомнили о подаче налоговых деклараций





О том, что срок представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 год для лиц, обязанных декларировать свои доходы, истекает 30 июля, напомнили в УФНС России по Волгоградской области.

Граждане самостоятельно исчисляют налог на доходы и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ, если в 2019 году, к примеру, получили доход по договору аренды любого имущества, продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального предельного срока владения ( 3 либо 5 лет), получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею денежную сумму, не превышающую 15000 рублей. Также должны отчитаться индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Предельный срок подачи декларации 30 июля 2020 года не распространяется на лиц, заявляющих имущественные, социальные, инвестиционные, стандартные налоговые вычеты. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.

Подать декларацию без личного посещения налогового органа можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».









