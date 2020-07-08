Общество

Адова жара: авиация МЧС летит тушить пожары в Волгоградской области

Общество 08.07.2020 20:14
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08.07.2020 20:14



Сложная обстановка с природными пожарами сложилась в Михайловском и Ольховском районах Волгоградской области, где полыхают постройки и дома в населенных пунктах, сообщает ИА «Высота 102».
По информации ГУ МЧС России по региону, в настоящее время существует угроза перехода огня на населенный пункт Ягодное Ольховского района. Идет ликвидация лесного пожара около села Липовка. Людей из населенных пунктов эвакуировали. В настоящий момент площадь пожара составляет свыше 80 га. Горит сосна.
Сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Липовка поступило в оперативные службы около 14:00. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на сосновый лес. Из-за 40-градусной жары, которая стоит в регионе уже несколько дней, пожар быстро распространяется.
На месте задействовано 19 ед.техники и 56 человек личного состава.

Продолжается ликвидация очагов возгораний в населенном пункте Княженский 2 городского округа город Михайловка. По уточненной информации, здесь огонь перекинулся на 15 строений, из которых 1 жилой дом и 14 построек. Жителей эвакуировали: 12 человек, из которых 2 детей, разместили в Арчединской школе, остальные уехали к родственникам. 
На месте задействовано 11 ед.техники и 60 человек личного состава.
В Главном управлении развернут межведомственный оперативный штаб. Для тушения природных пожаров из Ростова-на-Дону в Волгоградскую область вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством. На 20:00 запланирован вылет самолета ИЛ-76 из московского аэропорта Раменское.

Помощь сотрудникам МЧС оказывают местные жители, добровольцы и полицейские. Правоохранители не только помогают в ликвидации пожаров, но осуществляют охрану порядка, пресекают мародерство.  
В Ольховский район выехал губернатор Волгоградской области. На месте пройдет совещание оперативного штаба. 

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