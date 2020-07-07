Губернатор Волгоградской области нашел позитив в полях

Общество 07.07.2020 14:09
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07.07.2020 14:09
Сегодня Андрей Бочаров провел выездное заседание совета по вопросам развития сельских территорий и АПК при губернаторе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие прошло на площадке АО «Аксайское» в Октябрьском районе. На примере этой территории глава региона позитивно оценил первый этап уборочной кампании: «Динамика хорошая, сельхозпредприятия обеспечены всем необходимым для успешного проведения страды. Волгоградская область вошла в активную фазу уборки урожая зерновых. Уже более 500 тысяч тонн зерна отправили в закрома, убрав всего порядка 12% площадей. Мы уверенно смотрим на выполнение задачи, которая поставлена Правительством России, по обеспечению продовольственной безопасности: запланированный объем – более 4,1 миллиона тонн зерна – Волгоградская область даст стране».
По информации администрации региона, на выездном совещании также было отмечено, что сейчас работы ведутся в условиях экстремально высоких температур – по южным и заволжским районам уже наблюдается почвенная засуха, негативно влияющая на яровые культуры. Кроме того, фиксируются потери урожая от огня – к возгораниям приводит недостаточный уровень подготовки сельхозтехники, отсутствие пламягасителей и, самое главное, человеческий фактор.
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