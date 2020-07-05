Сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта ведут специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, сообщает ИА «Высота 102». По информации следственных органов, установлено, что 6 июня текущего года состав, состоящий из головного буксирного теплохода «Рейдовый-5», буксирного теплохода «Юрмала» и баржи «ТБ-1» с грузом тяжеловесов, следовал по Волго-Донскому судоходному каналу им. В.И. Ленина.
Расследования 05.07.2020 14:54
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05.07.2020 14:54
Сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта ведут специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, сообщает ИА «Высота 102». По информации следственных органов, установлено, что 6 июня текущего года состав, состоящий из головного буксирного теплохода «Рейдовый-5», буксирного теплохода «Юрмала» и баржи «ТБ-1» с грузом тяжеловесов, следовал по Волго-Донскому судоходному каналу им. В.И. Ленина.
Сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта ведут специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, сообщает ИА «Высота 102». По информации следственных органов, установлено, что 6 июня текущего года состав, состоящий из головного буксирного теплохода «Рейдовый-5», буксирного теплохода «Юрмала» и баржи «ТБ-1» с грузом тяжеловесов, следовал по Волго-Донскому судоходному каналу им. В.И. Ленина.
Примерно в 13 часов 32 минуты, при входе с верхнего бьефа в камеру шлюза № 6 Волго-Донского канала им. В.И. Ленина, баржа произвела удар в правую створку верхних ремонтных ворот в районе поселка Соляной Светлоярского района Волгоградской области. В результате удара получены значительные механические повреждения верхних ремонтных ворот шлюза, что согласно данным об ущербе составило свыше 1 млн 700 тысяч рублей.
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