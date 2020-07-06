Общество

Трудинспекция ждет пояснений из госпиталя Минобороны в Волгограде по урезанным зарплатам

Общество 06.07.2020 10:16
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06.07.2020 10:16


Государственная инспекция труда Волгоградской области погрузилась в проблему гражданского персонала поликлиники ФГБУ "413 военный госпиталь" Минобороны России, заявившего о невыплате президентских надбавок в апреле-мае текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102», в редакцию поступил ответ из трудинспекции, которая проводит проверку информации, содержащейся в коллективной жалобе персонала поликлиники. Сообщается, что государственная инспекция труда запросила у руководства военного госпиталя документы и пояснения по сложившейся ситуации. 
«При подтверждении указанных в жалобе фактов будет реализован комплекс мер реагирования, входящих в компетенцию инспекции труда, в том числе определен круг лиц, заинтересованных в решении поставленных в жалобе вопросов, а также определены лица, ответственные за допущенные нарушения», - говорится в письме трудинспекции.
Отметим, что ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в соответствии с ФЗ «О СМИ» руководству военного госпиталя, но пока ответа не получило. 
Напомним, что военная прокуратура Южного военного округа, куда также пожаловались сотрудники военного госпиталя, уже провела соответствующую проверку. Как ранее сообщало информагентство, были выявлены нарушения требований законодательства о труде. Военной прокуратурой Волгоградского гарнизона начальнику ФГБУ «413 военный госпиталь» МО РФ внесено представление об устранении нарушений закона, в котором потребовано принять безотлагательные меры по восстановлению нарушенных прав работников госпиталя, его структурных подразделений и филиалов.

«Высота 102» ранее подробно рассказывала о конфликтной ситуации с оплатой труда, сложившейся в военном госпитале в Волгограде. Коллективную жалобу подписали 73 человека. Гражданский персонал поликлиники заявил, что с апреля текущего года их зарплаты снизились минимум на 50%. Это произошло из-за того, что положенные надбавки, предусматривающие доведение зарплаты до уровня средней в регионе, им не начислили, а выплатили только голые оклады. В свою очередь в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что денежные надбавки к зарплате, предусмотренные Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, гражданскому персоналу поликлиники ФГБУ «413 военный госпиталь» Минобороны России выплачиваются за счет денежных средств, полученных учреждением при оказании платных медицинских услуг. С учетом ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, плановая деятельность медучреждения была приостановлена, поэтому фонд заработной платы гражданских медицинских специалистов формировался исключительно за счет бюджетного финансирования, которое предусматривает выплату окладной части. Премиальную часть заработной платы персоналу обещали выплатить после возобновления коммерческой деятельности поликлиники.
Врачи поликлиники назвали комментарий пресс-службы Южного военного округа отпиской, пояснив, что президентские надбавки не могут выплачиваться из коммерческих средств. 

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